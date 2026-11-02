A la Une de la presse, ce mardi 2 novembre, les interrogations, en France, sur la suite du mouvement des lycéens et des étudiants. Les manifestations de la «Gen Z», qui demande aussi des réformes pour l’éducation en Allemagne. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre au Portugal, où les campements pour le droit au logement ont de nouveau été démantelés ce week-end. De la musique pour adoucir les mœurs. Et une joute médiévale sur vélo électrique, en Angleterre.
Logement: "Au Portugal, il y a eu beaucoup de Maricarmen qui n'ont pas fait la Une des journaux"
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