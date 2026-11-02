Le roi Charles III et la reine Camilla sont surpris par la pluie au moment où le défilé de la fête de l’indépendance d’Antigua-et-Barbuda commence au stade Sir Vivian Richards.
Le roi Charles III surpris par la pluie pendant la fête de l’indépendance d’Antigua-et-Barbuda
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