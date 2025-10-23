"On a beaucoup plus de liberté" : située à Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique, Ker Madeleine est une ferme d'insertion, pilotée par l'association Emmaüs Sources d'envol, accueillant des détenus en fin de peine pour amorcer leur réinsertion.
Ker Madeleine, une ferme qui aide des détenus à se réinsérer
