Elle serait l'un des corbeaux qui a menacé la famille du petit Grégory: 41 ans après l'assassinat de l'enfant, sa grand-tante est entendue vendredi à Dijon en vue d'une possible mise en examen. Enième soubresaut d'une enquête chaotique sur l'une des plus grandes énigmes criminelles en France. Rivalités familiales, dérives médiatiques et fiasco judiciaire ... tous les éléments étaient réunis pour faire de ce meurtre toujours sans coupable bien plus qu'un fait divers.
Affaire Grégory: énième soubresaut d'une enquête chaotique
