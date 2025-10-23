 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers
information fournie par AFP 23/10/2025 à 13:24

Un bateau de pêche arrive au port de Plobannalec-Lesconil, alors que d'énormes vagues et des vents violents frappent la côte lors du passage de la tempête Benjamin, le 22 octobre 2025 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

Un bateau de pêche arrive au port de Plobannalec-Lesconil, alors que d'énormes vagues et des vents violents frappent la côte lors du passage de la tempête Benjamin, le 22 octobre 2025 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

Les rafales de vent ont dépassé 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi matin en raison de la tempête automnale Benjamin, qui a fait pour l'heure des dégâts limités et cinq blessés légers en Gironde et Charente-Maritime.

Météo-France, qui maintient 18 départements en vigilance orange, a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 120 à 130 km/h à Biscarosse (Landes) et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime).

À Royan, trois personnes ont été légèrement blessées par la chute d'un arbre sur leur véhicule, selon la préfecture de Charente-Maritime, ces blessés "extrêmement légers" n'ayant pas été hospitalisés.

Un conducteur de bus a également été légèrement blessé à la suite d'une chute d'arbre, de même qu'une sapeur-pompier en intervention en Gironde, où la tempête a fait "peu de dégâts matériels et humains", a précisé la préfecture girondine.

Selon Enedis, plus de 140.000 foyers étaient privés d'électricité vers 11h30 sur l'ensemble de la France, principalement en Nouvelle-Aquitaine (40.000 foyers), Auvergne-Rhône-Alpes (35.000 foyers), Bourgogne-France-Comté (15.000) et Occitanie (15.000).

Quinze départements restent en vigilance orange pour les vents violents jusqu'à jeudi soir: Nord, Pas-de-Calais, Somme, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Aude, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. L'alerte vent a été levée pour la Seine-Maritime et la Manche.

Des rafales sont attendues autour de 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi.

- "Très fortes vagues" -

Cet épisode venteux doit s'achever la nuit prochaine, selon Météo France.

Forte houle et rafales de vent sous l'effet de la tempête Benjamin à Lacanou, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Forte houle et rafales de vent sous l'effet de la tempête Benjamin à Lacanou, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Sur les côtes atlantiques et dans la Manche, ces vents forts engendrent "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", avait prévenu l'institut. Toutefois, seule la Seine-Maritime reste en vigilance orange vagues-submersion.

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a appelé la population "à une grande prudence face au danger de cette forte houle", dont le pic est attendu dans l'après-midi.

De gros sacs remplis de sable ont été mis en place sur la grande plage de la ville pour contenir le déferlement des vagues et protéger les bâtiments.

Les accès à plusieurs plages d'Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye dans ce même département ont été interdits.

Une personne prend des photos des vagues alors que la tempête Benjamin provoque de fortes rafales de vent à Lacanau, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une personne prend des photos des vagues alors que la tempête Benjamin provoque de fortes rafales de vent à Lacanau, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Enfin, la Corrèze et le Cantal sont en vigilance orange pluie-inondation.

Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes jeudi et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.

À Bordeaux, les jardins et cimetières ont été fermés par la ville et l'ouverture de la fête foraine du centre-ville repoussée à l'après-midi.

L'Office national des forêts a déconseillé toute promenade durant l'épisode face au risque de chutes d'arbres et de branches.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Frédéric, un détenu en fin de peine, inspecte des tomates dans une serre de la ferme Ker Madeleine, à Saint-Gildas-des-Bois, le 17 octobre 2025 en Loire-Atlantique ( AFP / Loic VENANCE )
    A la ferme, des détenus en fin de peine se réinsèrent pas à pas
    information fournie par AFP 23.10.2025 14:12 

    Réapprendre à vivre à l'air libre, retrouver un travail, renouer avec la vie en communauté, reconquérir autonomie et intimité: la ferme Ker Madeleine, en Loire-Atlantique, accompagne des détenus en fin de peine pour amorcer leur réinsertion. Sous une serre plantée ... Lire la suite

  • Qu’est-ce qu’il se cache derrière le krach de l’or ?
    Qu’est-ce qu’il se cache derrière le krach de l’or ?
    information fournie par Ecorama 23.10.2025 14:10 

    L’or a connu sa pire baisse depuis 2013. Habitué aux records et a une croissance sans faiblir depuis le début de l’année, le métal jaune est brutalement redescendu sur les 4000 dollars. Comment expliquer ce mouvement ? Faut-il s’habituer à cette volatilité ? Réponses ... Lire la suite

  • Jean-Marc Daniel : "L'Etat organise par amateurisme et démagogie la faillite de la sécurité sociale !"
    Jean-Marc Daniel : "L'Etat organise par amateurisme et démagogie la faillite de la sécurité sociale !"
    information fournie par Ecorama 23.10.2025 14:05 

    Retraites, sécurité sociale, croissance… passage en revue des différentes politiques menées, analysées et décryptées par Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com ... Lire la suite

  • Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?
    Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?
    information fournie par Ecorama 23.10.2025 14:00 

    La suspension de la réforme des retraites doit être inscrite au projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2026. Le Premier ministre évoque un coût de quelques centaines de millions d’euros en 2026, sur quelles recettes pourra-t-on compter en face ? Éléments ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank