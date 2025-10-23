La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

Un bateau de pêche arrive au port de Plobannalec-Lesconil, alors que d'énormes vagues et des vents violents frappent la côte lors du passage de la tempête Benjamin, le 22 octobre 2025 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

Les rafales de vent ont dépassé 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi matin en raison de la tempête automnale Benjamin, qui a fait pour l'heure des dégâts limités et cinq blessés légers en Gironde et Charente-Maritime.

Météo-France, qui maintient 18 départements en vigilance orange, a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 120 à 130 km/h à Biscarosse (Landes) et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime).

À Royan, trois personnes ont été légèrement blessées par la chute d'un arbre sur leur véhicule, selon la préfecture de Charente-Maritime, ces blessés "extrêmement légers" n'ayant pas été hospitalisés.

Un conducteur de bus a également été légèrement blessé à la suite d'une chute d'arbre, de même qu'une sapeur-pompier en intervention en Gironde, où la tempête a fait "peu de dégâts matériels et humains", a précisé la préfecture girondine.

Selon Enedis, plus de 140.000 foyers étaient privés d'électricité vers 11h30 sur l'ensemble de la France, principalement en Nouvelle-Aquitaine (40.000 foyers), Auvergne-Rhône-Alpes (35.000 foyers), Bourgogne-France-Comté (15.000) et Occitanie (15.000).

Quinze départements restent en vigilance orange pour les vents violents jusqu'à jeudi soir: Nord, Pas-de-Calais, Somme, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Aude, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. L'alerte vent a été levée pour la Seine-Maritime et la Manche.

Des rafales sont attendues autour de 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi.

- "Très fortes vagues" -

Cet épisode venteux doit s'achever la nuit prochaine, selon Météo France.

Forte houle et rafales de vent sous l'effet de la tempête Benjamin à Lacanou, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Sur les côtes atlantiques et dans la Manche, ces vents forts engendrent "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", avait prévenu l'institut. Toutefois, seule la Seine-Maritime reste en vigilance orange vagues-submersion.

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a appelé la population "à une grande prudence face au danger de cette forte houle", dont le pic est attendu dans l'après-midi.

De gros sacs remplis de sable ont été mis en place sur la grande plage de la ville pour contenir le déferlement des vagues et protéger les bâtiments.

Les accès à plusieurs plages d'Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye dans ce même département ont été interdits.

Une personne prend des photos des vagues alors que la tempête Benjamin provoque de fortes rafales de vent à Lacanau, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Enfin, la Corrèze et le Cantal sont en vigilance orange pluie-inondation.

Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes jeudi et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.

À Bordeaux, les jardins et cimetières ont été fermés par la ville et l'ouverture de la fête foraine du centre-ville repoussée à l'après-midi.

L'Office national des forêts a déconseillé toute promenade durant l'épisode face au risque de chutes d'arbres et de branches.