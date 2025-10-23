 Aller au contenu principal
Brésil: qui met le feu à l'Amazonie ?

information fournie par AFP Video 23/10/2025 à 14:17

Le Brésil se prépare à accueillir en novembre la COP30, la conférence sur le climat de l'ONU, dans la ville amazonienne de Belem. Le président Lula a fait de la lutte contre la déforestation son grand combat et il avait en effet commencé à obtenir des résultats spectaculaires en Amazonie. Mais le Brésil a subi l'an dernier l'une des pires vagues d'incendies de forêt de son histoire. Reportage dans l'Etat du Para, dans la ville qui a enregistré le plus grand nombre de feux.

