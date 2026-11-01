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Journée de fête au Sénégal avec le début des Jeux olympiques de la jeunesse

information fournie par France 24 01/11/2026 à 11:45

Pour la première fois de son histoire, une compétition olympique se déroule sur le sol africain, au Sénégal. Les Jeux olympiques de la jeunesse ont officiellement débuté samedi, avec une cérémonie d’ouverture qui a réuni 30 000 personnes. La compétition, qui rassemble 2 700 athlètes âgés de 14 à 17 ans, se déroulera dans trois villes sénégalaises, avec 25 sports au programme.

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