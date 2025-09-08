Jean-Pierre Petit : "La France n'est pas un pays à risque du point de vue financier !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/09/2025 à 14:10

Entre incertitudes politiques et menaces financières, la France entre dans une zone de turbulences. Alors que le vote de confiance à l’Assemblée nationale pourrait précipiter la chute du gouvernement, l’agence Fitch s’apprête à rendre son verdict sur la note souveraine du pays. Une dégradation vers la catégorie A serait-elle un signal d’alerte majeur, susceptible de déclencher des ventes massives d’obligations françaises par les investisseurs étrangers ?Décryptage des risques d’un choc financier et les conséquences d’une perte de crédibilité budgétaire en France avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'Economie, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com