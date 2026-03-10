Au onzième jour de guerre en Iran, le conflit s'étend dans la région. Pour Rachid Temal, sénateur du Val d’Oise et président délégué du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, "cette guerre est illégale car elle ne respecte pas le droit international" et "les buts de guerre d'Israël et des Etats-Unis ne sont pas les mêmes". Le Liban n’est pas épargné, le sénateur socialiste estime que, "le Hezbollah préfère le régime des mollahs au peuple libanais".
Rachid Temal (PS) : "La guerre en Iran est illégale et ne respecte pas le droit international"
