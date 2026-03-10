Des panaches de fumée s'élèvent après une nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation israélienne mène de nouvelles frappes lundi matin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après avoir averti qu'elle allait frapper une société financière qui lui est liée. IMAGES
Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth
