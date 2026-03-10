"Nos tarifs sont réglementés par la préfecture, on ne peut pas augmenter nos tarifs", se plaint la présidente du syndicat des Artisans du taxi de la Haute-Garonne, après l'augmentation des prix du gazole, qui dépasse désormais les 2 euros par litre.
"Pour nous c'est une catastrophe": le prix des carburants affecte les taxis à Toulouse
