Dominé, le Barça a égalisé dans les arrêts de jeu face à Newcastle (1-1) en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le match retour aura lieu le 18 mars à Barcelone.
Ligue des champions : Newcastle passe tout près de l'exploit face au Barça
