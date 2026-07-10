D'un côté, la Chine s'apprête à faire entrer, dans nos salons, des robots ultra réalistes disponibles 24h/24. De l'autre, l'IA est en train de développer sa propre "voix intérieure". C'est ce qu'Anthropic – maison mère du chatbot Claude – vient tout juste de baptiser le "J-space". Il s'agit d'une zone méconnue où l'IA manipule silencieusement des concepts avant même de formuler sa réponse. Les chercheurs ont ainsi découvert que la machine peut désormais avoir des pensées qui diffèrent de ce qu'elle nous dit à l'écran. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle espèce ?
IA : quand les robots commencent à réfléchir par eux-mêmes
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