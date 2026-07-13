Ces sociétés cotées qui se font éjecter des indices boursiers

Les champions boursiers sont-ils devenus plus éphémères ? Intelligence artificielle, destruction créatrice, renouvellement des leaders… Pourquoi les entreprises restent-elles de moins en moins longtemps dans les grands indices ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 13 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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