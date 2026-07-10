Alors que l'Ukraine poursuit ses frappes contre les installations pétrolières en Russie, la crise du carburant touche désormais presque toutes les régions russes. Aux stations-services, les pompes sont vides, les files d'attente s'allongent et les utilisateurs sont exaspérés. Sur fond d'une colère montante, le président russe Vladimir Poutine tente de rassurer : le réseau énergétique russe serait "résilient". Cette crise a-t-elle de quoi affaiblir le régime ?
La crise du carburant fragilise-t-elle Vladimir Poutine ?
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