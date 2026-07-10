Coupe du monde de foot masculin : carton rouge sur les violences

information fournie par France 24 • 10/07/2026 à 12:45

Le football – en particulier au moment de compétitions comme la Coupe du monde –, est un moment de communion. Mais pour beaucoup de femmes, chaque match est un risque. Que l'équipe favorite remporte la victoire ou soit défaite par son adversaire, les coups vont s'abattre sur elles et leurs enfants. Selon des études menées en Angleterre pour les Coupes du monde 2002, 2006 et 2010, les violences conjugales ont augmenté de 26 % en cas de victoire ou de match nul de l'équipe nationale et jusqu'à 38 % en cas de défaite. Un phénomène qui concerne tous les sports et tous les pays.