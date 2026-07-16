 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pont de Gênes: le jugement attendu jeudi après-midi, huit ans après l'effondrement
information fournie par AFP 16/07/2026 à 11:27

La salle d'audience du tribunal de Gênes, le jour du verdict concernant l'effondrement du pont Morandi en 2018, le 16 juillet 2026 en Italie ( AFP / Marco Bertorello )

La salle d'audience du tribunal de Gênes, le jour du verdict concernant l'effondrement du pont Morandi en 2018, le 16 juillet 2026 en Italie ( AFP / Marco Bertorello )

Près de huit ans après l'effondrement du pont Morandi de Gênes (Italie), le jugement est attendu jeudi après-midi dans un méga-procès qui doit établir si les gestionnaires du viaduc auraient pu éviter cette catastrophe qui a fait 43 morts.

Après quatre ans de procès et 283 audiences au tribunal de Gênes (nord), les juges ont annoncé qu'ils énonceraient leur décision à 14H00 locales (12h00 GMT).

Le 14 août 2018, à 11H36 locales, sous une pluie battante, cet immense pont sur l'autoroute qui connecte l'Italie et la France s'écroulait, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules.

Le parquet a requis un total de plus de 400 ans de prison pour les 57 accusés, pour homicide involontaire, atteinte à la sécurité des transports et faux en écriture publique.

La plupart des accusés n'étaient pas présents à l'audience jeudi matin.

"Avec cette tragédie, notre confiance en l'État a vacillé", a déclaré à l'entrée du tribunal la présidente du comité des victimes, Egle Possetti.

la présidente du comité des victimes, Egle Possetti, s'adresse aux médias le jour du verdict concernant l'effondrement du pont Morandi en 2018, le 16 juillet 2026 à Gênes, en Italie ( AFP / Marco Bertorello )

la présidente du comité des victimes, Egle Possetti, s'adresse aux médias le jour du verdict concernant l'effondrement du pont Morandi en 2018, le 16 juillet 2026 à Gênes, en Italie ( AFP / Marco Bertorello )

"Nous avons regagné de la confiance avec le travail de la magistrature et celui des enquêteurs", qui "nous ont un peu soulagés de la profonde tristesse dans laquelle nous avions plongé après l’effondrement. Nous verrons aujourd’hui si tout ce travail parviendra à porter ses fruits avec des condamnations".

Pendant ces années de procès, "pas une seule personne n'a dit +J’ai ma part de responsabilité+. Ca, c'était dur", a souligné Egle Possetti.

Les accusés sont surtout des cadres de la société Autostrade per l'Italia (Aspi), qui gérait le pont, de sa filiale Spea, qui l'entretenait, et du ministère des Infrastructures et des Transports.

Des secouristes sur le site de l'effondrement du pont autoroutier Morandi à Gênes, le 14 août 2018 en Italie ( AFP / Valery HACHE )

Des secouristes sur le site de l'effondrement du pont autoroutier Morandi à Gênes, le 14 août 2018 en Italie ( AFP / Valery HACHE )

Cette tragédie avait jeté une lumière crue sur le piètre état des infrastructures de transport en Italie et sur le rôle trouble d'Autostrade, accusée d'avoir failli à l'entretien de l'ouvrage d'art pour faire des économies.

Si leurs anciens dirigeants se retrouvent sur le banc des accusés, les sociétés Autostrade et Spea ont en revanche échappé au procès grâce à un accord à l'amiable conclu avec le parquet.

Autostrade s'est payé une page mercredi dans la presse italienne pour réitérer ses excuses, par la voix de son nouveau directeur général, pour les "actions et les choix faits par certains, qui ont laissé des blessures indélébiles". Arrigo Giana a affirmé "l’engagement absolu" de ses salariés "pour que des faits de ce genre ne se reproduisent plus jamais".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.07.2026 12:22 

    (Actualisé avec secteur spatial, Alphabet, Nvidia et publication d'UnitedHealth) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,15% pour ... Lire la suite

  • Le ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov (c) s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse suivant l'annonce de sa démission, le 16 juillet 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )
    Manifestations en Ukraine contre le départ du ministre de la Défense
    information fournie par AFP 16.07.2026 12:10 

    Quelques heures après des frappes russes, des centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés jeudi à Kiev, comme dans différentes villes du pays, pour protester contre la démission du populaire ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, dans le cadre d'un remaniement ... Lire la suite

  • ( AFP / SERGEI GAPON )
    Missiles Patriot Made in Ukraine : Zelensky vise une capacité de production locale d'ici la fin de l'année
    information fournie par Boursorama avec Media Services 16.07.2026 12:08 

    A l'occasion du sommet de l'Otan à Ankara, Donald Trump avait annoncé cette semaine que Kiev obtiendrait le droit de produire sur son territoire les précieux missiles du défense anti-aérienne, sans autres précisions. Après les annonces de principe de Donald Trump ... Lire la suite

  • Des piétons au milieu de la circulation sur un pont à New Delhi, le 8 juillet 2026 en Inde ( AFP / Arun SANKAR )
    En Inde, dangereuses vies de piétons...
    information fournie par AFP 16.07.2026 11:39 

    Point de vente informel, place de parking ou dépotoir, le trottoir a de multiples fonctions dans les villes d'Inde, sauf souvent celle pour laquelle il a été conçu: le déplacement des piétons en toute sécurité. Dans tout le pays, celui qui s'aventure dans la rue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank