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Taux : des marchés dans le brouillard ?

information fournie par Boursorama 10/07/2026 à 11:27

Alors que la Fed et la BCE doivent préciser leur trajectoire monétaire à la rentrée, les marchés naviguent dans un environnement particulièrement incertain. Inflation, remontée du pétrole liée aux tensions géopolitiques, risque de taux durablement élevés : les banques centrales avancent-elles réellement à tâtons ? Entre besoin massif de capitaux dans l'économie mondiale et inquiétudes sur l'impact de taux plus élevés sur les marchés actions, quelle stratégie adopter pour les investisseurs ? L'analyse de Christophe Herpet, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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