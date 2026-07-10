Taux : des marchés dans le brouillard ?

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Alors que la Fed et la BCE doivent préciser leur trajectoire monétaire à la rentrée, les marchés naviguent dans un environnement particulièrement incertain. Inflation, remontée du pétrole liée aux tensions géopolitiques, risque de taux durablement élevés : les banques centrales avancent-elles réellement à tâtons ? Entre besoin massif de capitaux dans l'économie mondiale et inquiétudes sur l'impact de taux plus élevés sur les marchés actions, quelle stratégie adopter pour les investisseurs ? L'analyse de Christophe Herpet, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.