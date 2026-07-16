Le 24 juin, deux séismes d'une rare violence ont frappé le Venezuela, à quelques secondes d'intervalle. L'État de La Guaira, sur la côte caraïbe, est le plus touché : en quelques secondes, des immeubles entiers se sont effondrés. Des dizaines de milliers de personnes restent portées disparues. Alors que les secours manquent, ce sont les habitants eux-mêmes qui fouillent les décombres, à mains nues, pour tenter de retrouver leurs proches. Ils se surnomment les "taupes". Reportage : Pascale Mariani, Maxime Pluvinet, Juan Orozco, Dali Vargas
Séismes au Venezuela : les habitants fouillent les décombres à la recherche des disparus
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