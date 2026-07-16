 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séismes au Venezuela : les habitants fouillent les décombres à la recherche des disparus

information fournie par France 24 16/07/2026 à 10:20

Le 24 juin, deux séismes d'une rare violence ont frappé le Venezuela, à quelques secondes d'intervalle. L'État de La Guaira, sur la côte caraïbe, est le plus touché : en quelques secondes, des immeubles entiers se sont effondrés. Des dizaines de milliers de personnes restent portées disparues. Alors que les secours manquent, ce sont les habitants eux-mêmes qui fouillent les décombres, à mains nues, pour tenter de retrouver leurs proches. Ils se surnomment les "taupes". Reportage : Pascale Mariani, Maxime Pluvinet, Juan Orozco, Dali Vargas

Venezuela

Vidéos les + vues

1

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

information fournie par AFP 15 juil.
14
2

Face à la chaleur, les employés de la métropole de Tokyo sont incités à travailler en short

information fournie par AFP Video 14 juil.
3

Fortes chaleurs: les employés de la mairie de Tokyo tombent le pantalon

information fournie par AFP 15 juil.
2
4

Nice: dix ans après, hommage aux victimes de l'attentat sur la Promenade des Anglais

information fournie par AFP Video 15 juil.
5

Matt Damon devient Ulysse dans "L'Odyssée" de Christopher Nolan

information fournie par France 24 15 juil.
6

Retrait des troupes rwandaises de l’Est de la RDC : l’ultimatum américain ignoré ?

information fournie par France 24 15 juil.
7

La guerre entre Iran et Etats-Unis continue, Ormuz quasi paralysé

information fournie par AFP 02:33
13
8

Top 5 IA du 15/07/2026

information fournie par Libertify 05:00
1

Séismes: l'ONU appelle aux dons et Caracas au dégel des avoirs sanctionnés pour reconstruire

information fournie par AFP 09 juil.
2

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

information fournie par AFP 09 juil.
1
3

Présidentielle: une courte majorité donne "raison à Marine Le Pen de se présenter" (sondage)

information fournie par AFP Video 09 juil.
4

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
5

Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 10 juil.
1
6

Ces sociétés cotées qui se font éjecter des indices boursiers

information fournie par Ecorama 13 juil.
7

La crise du carburant fragilise-t-elle Vladimir Poutine ?

information fournie par France 24 10 juil.
8

Coupe du monde de foot masculin : carton rouge sur les violences

information fournie par France 24 10 juil.
1

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
2

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
3

Nouveau cessez-le-feu au Liban après de meurtrières violences menaçant l'accord irano-américain

information fournie par AFP 19 juin
13
4

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
5

Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

information fournie par BoursoBank Clients 20 juin
6

Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek

information fournie par AFP Video 19 juin
7

Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

information fournie par AFP 19 juin
3
8

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank