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"Aide à mourir": le rapporteur de la proposition de loi salue une "date historique"

information fournie par AFP Video 16/07/2026 à 10:15

"C'est une immense journée pour le Parlement et d'abord une immense journée pour les malades", se félicite Philippe Vigier (MoDem), rapporteur général de la proposition de la loi, après que le droit à l'"aide à mourir", réforme sociétale majeure de la présidence Macron, a été entériné mercredi par l'Assemblée nationale.

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