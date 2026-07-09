Une courte majorité de sondés (51%) donne "raison à Marine Le Pen de se présenter" à l'élection présidentielle de 2027, explique le président d’Odoxa Gaël Sliman, alors que l’institut publie une étude réalisée avec Backbone pour Le Figaro. "En revanche, ça ne dit pas qu'ils estiment que c'est stratégiquement une bonne idée de sa part", nuance-t-il.
Présidentielle: une courte majorité donne "raison à Marine Le Pen de se présenter" (sondage)
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