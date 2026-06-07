Les forces de sécurité sont déployées sur les lieux d'une fusillade dans une station-service de Kokhav Yaïr, localité israélienne accolée à la Cisjordanie occupée. La police a "neutralisé" l'assaillant, les secours faisant état d'un mort et d'un blessé. IMAGES
Israël: forces de sécurité sur le lieu d'une fusillade
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