Le pape Léon XIV arrive sur la place de Cibeles à Madrid pour célébrer une messe en plein air, lors de son deuxième jour de visite en Espagne. L'événement devrait rassembler plus d'un million de personnes. La place de Cibeles est habituellement le lieu où les supporters du Real Madrid viennent fêter les titres remportés par leur club de football. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive à Madrid pour une gigantesque messe en plein air
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