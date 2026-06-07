Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche qu'Israël lutte "contre le terrorisme sur tous les fronts", après qu'au moins une personne a été tuée et cinq blessées dans le centre d'Israël où ont eu lieu plusieurs fusillades.
Fusillades en Israël: le pays lutte "contre le terrorisme sur tous les fronts" (Netanyahu)
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