 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Notre petit monde s'est effondré", lance la famille de Lyhanna à la marche blanche

information fournie par AFP Video 07/06/2026 à 20:03

"Notre petit monde tout entier s'est effondré", a déclaré dimanche la famille de Lyhanna lors de la marche blanche qui s'est déroulée dans leur commune de Fleurance (Gers), trois jours après la découverte du corps de la collégienne de 11 ans.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le pape Léon XIV accueilli en rock star par 500.000 fidèles à une veillée de prière à Madrid

information fournie par AFP Video 11:30
2

Le pape Léon XIV arrive à Madrid pour une gigantesque messe en plein air

information fournie par AFP Video 11:30
3

Fusillades en Israël: le pays lutte "contre le terrorisme sur tous les fronts" (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 16:36
4

Des centaines de milliers de fidèles... et Antonio Banderas au deuxième jour du pape à Madrid

information fournie par AFP 21:14
5

"Notre petit monde s'est effondré", lance la famille de Lyhanna à la marche blanche

information fournie par AFP Video 20:03
6

Plus de 1,2 million de fidèles assistent à une messe de Léon XIV en plein centre de Madrid

information fournie par AFP Video 20:03
7

Ouverture des bureaux de vote en Arménie pour les législatives

information fournie par AFP Video 10:04
8

Focus JTA Sénégal : Sonko reprend le Pastef, Diomaye gouverne seul

information fournie par France 24 22:28
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

Le nouveau président birman reçu en Inde par Narendra Modi

information fournie par AFP 01 juin
3

Choose France: Macron annonce des investissements record pour 93 milliards d'euros

information fournie par AFP Video 01 juin
3
4

Canicule: quand les arbres arrêtent de transpirer

information fournie par AFP Video 01 juin
5

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez accueille son homologue algérien au Bourget

information fournie par AFP Video 01 juin
6

Le procès de l'ostéopathe Pierre Garitte est "le procès d'un homme, pas de la profession" (avocate parties civiles)

information fournie par AFP Video 01 juin
7

Biocarburants : roulez à la betterave !

information fournie par France 24 01 juin
2
8

En Algérie, le harcèlement judiciaire des opposants

information fournie par France 24 03 juin
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
5

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
6

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
7

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
8

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank