"Notre petit monde tout entier s'est effondré", a déclaré dimanche la famille de Lyhanna lors de la marche blanche qui s'est déroulée dans leur commune de Fleurance (Gers), trois jours après la découverte du corps de la collégienne de 11 ans.
"Notre petit monde s'est effondré", lance la famille de Lyhanna à la marche blanche
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