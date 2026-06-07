Les bureaux de vote ouvrent en Arménie pour les élections législatives, un scrutin à valeur de test pour l'orientation pro-européenne du Premier ministre Nikol Pachinian Le parti de M. Pachinian, en tête dans les sondages, est confronté à une opposition qui, pour de nombreux Arméniens, reste associée à l'influence de la Russie dans cette ancienne république soviétique.
Ouverture des bureaux de vote en Arménie pour les législatives
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