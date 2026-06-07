Plus de 1,2 million de fidèles ont envahi les rues du centre de Madrid dimanche pour une messe célébrée par Léon XIV, au cours de laquelle le pape a appelé à un renouveau de la foi catholique en Espagne.
Plus de 1,2 million de fidèles assistent à une messe de Léon XIV en plein centre de Madrid
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