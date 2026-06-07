Selon les autorités espagnoles, 500.000 fidèles sont rassemblés sur la Place de Lima à Madrid pour assister à une veillée de prière en présence du pape Léon XIV, arrivé à bord de la papamobile. IMAGES
Le pape Léon XIV accueilli en rock star par 500.000 fidèles à une veillée de prière à Madrid
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