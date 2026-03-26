Inflation : Christine Lagarde ne veut pas répéter ses erreurs de 2022

information fournie par Ecorama • 26/03/2026 à 14:00

À Francfort, Christine Lagarde a appelé à éviter les erreurs de 2022, affirmant que la BCE ne se laisserait pas « paralyser par l’hésitation » face au choc énergétique. Si la politique monétaire ne peut agir sur les prix de l’énergie, la présidente de la Banque centrale européenne prévient qu’elle interviendra rapidement si les effets de second tour menacent de raviver l’inflation. Un discours au ton plus ferme, qui laisse entrevoir une réponse graduée mais vigilante selon l’évolution de la crise. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 26 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com