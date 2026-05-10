Environ un millier de personnes se sont rassemblées à Bamako pour soutenir la junte après les attaques sans précédent fin avril des jihadistes et des rebelles touareg contre le régime militaire, plus affaibli que jamais.
Attaques au Mali: un millier de personnes rassemblées à Bamako pour soutenir la junte
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