En s'imposant contre Brentford (3-0) samedi, Manchester City a réduit l'écart avec Arsenal, leader de la Premier League, à seulement deux points. Les Gunners devront éviter un faux pas contre West Ham dimanche pour rester maîtres de leur destin.
Manchester City reste dans la course au titre en s'imposant contre Brentford
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