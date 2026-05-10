Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus du sud du Liban, vues du côté israélien de la frontière, alors que l'armée mène des opérations dans la région. IMAGES
Fumée au-dessus du sud du Liban, vue du côté israélien
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