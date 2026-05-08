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Bercy est-il capable de lutter contre la désinformation économique ?
information fournie par Ecorama 08/05/2026 à 09:00

Le ministère de l'Économie lance “Bercy Décode”, un dispositif destiné à répondre à la diffusion de fausses informations sur des sujets économiques et financiers. À travers des contenus pédagogiques publiés sur les réseaux sociaux, Bercy entend apporter des explications sur des thèmes comme la dette publique, l'énergie ou encore les véhicules électriques. Cette initiative peut-elle réellement limiter la propagation de la désinformation ? Quel rôle les pouvoirs publics doivent-ils jouer dans ce domaine ? Réponse avec Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques » et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 8 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

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