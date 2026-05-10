Des Gazaouis inspectent une voiture calcinée après une frappe israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. IMAGES
Gaza: un véhicule calciné après une frappe israélienne à Khan Younès
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