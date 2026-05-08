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Carburants : Lecornu peut-il obliger TotalEnergies à baisser ses prix ?
information fournie par Ecorama 08/05/2026 à 09:05

Face à la hausse des prix à la pompe, le gouvernement demande à TotalEnergies d'aller plus loin dans ses efforts en faveur des automobilistes. Le groupe pétrolier applique déjà un plafonnement des prix dans ses stations-service, mais l'exécutif estime que des marges de manœuvre existent encore. L'État dispose-t-il réellement de leviers pour imposer une baisse des tarifs ? Les bénéfices records du groupe peuvent-ils être qualifiés de “superprofits”? L'analyse de Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques » et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 8 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Crise de gouvernement

2 commentaires

  • 09:29

    Voir sur France infoCarburants: face aux pratiques "prédatrices" de TotalEnergies, le syndicat des distributeurs indépendants va saisir l'Autorité de la concurrence"Le réseau Total pratique des prix que personne d'autre ne peut pratiquer", déplore sur France Culture Frédéric Plan, le conseiller national du syndicat.

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