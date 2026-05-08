Carburants : Lecornu peut-il obliger TotalEnergies à baisser ses prix ?

Face à la hausse des prix à la pompe, le gouvernement demande à TotalEnergies d'aller plus loin dans ses efforts en faveur des automobilistes. Le groupe pétrolier applique déjà un plafonnement des prix dans ses stations-service, mais l'exécutif estime que des marges de manœuvre existent encore. L'État dispose-t-il réellement de leviers pour imposer une baisse des tarifs ? Les bénéfices records du groupe peuvent-ils être qualifiés de “superprofits”? L'analyse de Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques » et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 8 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com