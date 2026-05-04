À la messe de la basilique Saint-Etienne de Jérusalem, les fidèles se pressent pour témoigner de leurs "pensées" pour la religieuse française agressée mardi.
Religieuse agressée à Jérusalem: des fidèles inquiets mais "pas étonnés"
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