L'Europe et le Canada ne sont pas "condamnés" à subir un ordre international "brutal", a lancé lundi le Premier ministre canadien Mark Carney, lors d'un sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Arménie.
L'Europe et le Canada pas "condamnés" à subir un ordre mondial "brutal", selon Carney
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