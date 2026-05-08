A qui profiteront les 9 000 milliards de la « grande transmission » ?

Selon la Fondation Jean-Jaurès, près de 9 000 milliards d'euros devraient être transmis en héritage au cours des quinze prochaines années, principalement par les générations du baby-boom. Cette “grande transmission” relance le débat sur les inégalités patrimoniales et la fiscalité des successions. Faut-il davantage taxer les héritages les plus importants ? Les droits de succession français sont-ils déjà parmi les plus élevés d'Europe ? Et un durcissement de la fiscalité pourrait-il encourager certains contribuables à s'expatrier ? Réponses avec Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques » et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School. Ecorama du 8 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com