Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar, qui a mis fin aux 16 années de pouvoir du nationaliste Viktor Orban, a prêté serment samedi devant le Parlement à Budapest, où il a promis de "servir" son pays, et non de "régner".
Peter Magyar promet de "servir" la Hongrie, et non "de régner"
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