Au moins 19.000 personnes ont déjà été évacuées ou sont confinées dans la région de Madrid en raison du "pire incendie de l'histoire" de la région, qui a déjà ravagé 6.000 hectares, a annoncé vendredi la présidente régionale Isabel Díaz Ayuso.
Incendies en Espagne : 19.000 évacués ou confinés dans la région de Madrid
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