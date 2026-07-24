Incendie du Cap-Ferret: avec les évacués à Arcachon et Andernos

information fournie par AFP Video • 24/07/2026 à 15:03

Des premiers évacués de l’incendie du Cap-Ferret témoignent une fois arrivés à Arcachon : "on a reçu l'alerte d'évacuation à 6h du matin. Donc sans vraiment savoir comment faire, on a juste pris le bateau directement pour Arcachon," témoigne Clément. En tout, près de 40.000 personnes ont été évacuées vendredi de la très touristique presqu'île du Cap-Ferret, par route et par mer, face au plus gros feu de la saison. À Andernos, qui accueille aussi des évacués du Cap Ferret en raison de l'incendie, les autorités se préparent à leur tour à évacuer en raison de la menace du feu.