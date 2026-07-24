Une épaisse fumée recouvrant la commune de Lège-Cap-Ferret, tandis que les pompiers se préparent à lutter contre un feu qui se rapproche de la zone d'activité. L'incendie qui sévit en Gironde, dans le sud-ouest de la France, a déjà détruit plus de 12.500 hectares de forêt et nécessité l'évacuation de 44.000 personnes en deux jours.
Incendie du bassin d'Arcachon: Lège-Cap-Ferret sous une épaisse fumée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro