Impôt sur la «fortune improductive» : un mauvais coup pour l’assurance-vie ?

information fournie par Ecorama 04/11/2025 à 14:00

Le gouvernement veut élargir l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière en y intégrant les fonds en euros de l'assurance-vie, pourtant prisés pour leur sécurité et leur capital garanti. Une mesure qui fait bondir les assureurs et inquiète les épargnants : faut-il vraiment considérer ces placements comme « improductifs » ? Derrière cette réforme, les députés ciblent une manne de 2.000 milliards d'euros, au risque de fragiliser l'épargne domestique, la détention de dette française et la stabilité du marché. Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 4 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

1 commentaire

  15:26

    mais cela ne devrait toucher que les contrats en Euros , et non ceux placés en unité de compte qui sont eux déjà placés sur les marchés boursiers et autres .

