La Suisse possède des centaines de milliers d’abris antiatomiques, assez pour accueillir toute sa population en cas de conflit armé. Une culture de la protection, héritée de la Guerre froide. La guerre en Ukraine a ravivé l’intérêt pour ce système unique au monde, autant sur le plan national que sur le plan international. Reportage de Jade Lévin.
Tous aux abris! La Suisse remet en service ses bunkers
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro