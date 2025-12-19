 Aller au contenu principal
Tous aux abris! La Suisse remet en service ses bunkers

information fournie par France 24 19/12/2025 à 11:06

La Suisse possède des centaines de milliers d’abris antiatomiques, assez pour accueillir toute sa population en cas de conflit armé. Une culture de la protection, héritée de la Guerre froide. La guerre en Ukraine a ravivé l’intérêt pour ce système unique au monde, autant sur le plan national que sur le plan international. Reportage de Jade Lévin.

