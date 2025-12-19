Cette semaine, honneur à la musique classique ! Nous allons à la rencontre de l’une des voix les plus inspirantes de sa génération, la "mezzo-soprano" Lea Desandre. Elle nous reçoit dans l’un des temples de la musique classique de la capitale, au Théâtre des Champs-Elysées.
La musique classique à l'honneur dans le Paris des Arts !
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro