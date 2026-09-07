Guillaume Martinaud : « Les propriétaires immobiliers considérés comme des vaches à lait »

Le marché immobilier montre des signes de reprise, avec des acheteurs plus prudents mais toujours présents malgré un environnement économique tendu. La hausse des taux, désormais autour de 3,50 % à 4 % sur 20 ans, renchérit le coût des emprunts et pourrait freiner la dynamique amorcée depuis deux mois. Entre barèmes bancaires plus stricts, prix en légère progression et volumes de transactions qui se stabilisent, la rentrée immobilière reste sous surveillance. L'analyse de Guillaume Martinaud, président d’ORPI. Ecorama du 7 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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