Guerre en Iran qui dure : risque de krach boursier ?

Alors que la guerre en Iran s’installe dans la durée, les marchés financiers restent sous tension. Entre flambée du pétrole, incertitudes géopolitiques et revirements politiques à Washington, la question d’un choc boursier ressurgit. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 30 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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