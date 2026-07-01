Emmanuel Macron accueille le président du Portugal Antonio José Seguro dans la cour de l'Elysée avant une rencontre entre les deux dirigeants. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit le président du Portugal Antonio José Seguro à l'Elysée
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