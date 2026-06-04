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Actions US : ne misez pas tout sur la Tech !
information fournie par ODDO BHF AM 04/06/2026 à 10:13

Un décryptage expert des dynamiques actuelles du marché américain avec Laurent Denize – Co-CIO chez ODDO BHF et Laurent Grassin – Directeur media chez Boursorama, à la découverte des nouveaux moteurs de performance des actions US.

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