Actions US : ne misez pas tout sur la Tech !

Un décryptage expert des dynamiques actuelles du marché américain avec Laurent Denize – Co-CIO chez ODDO BHF et Laurent Grassin – Directeur media chez Boursorama, à la découverte des nouveaux moteurs de performance des actions US.
Un décryptage expert des dynamiques actuelles du marché américain avec Laurent Denize – Co-CIO chez ODDO BHF et Laurent Grassin – Directeur media chez Boursorama, à la découverte des nouveaux moteurs de performance des actions US.
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,21% pour le Nasdaq .IXIC
Rémy Cointreau s'est engagé jeudi à doubler ses ventes dans le "Travel retail" et les marchés émergents et à ajouter environ 100 millions d’euros à son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028‑2029, alors que le directeur général Franck Marilly déploie ... Lire la suite
TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, est confiant quant à sa croissance pour les prochaines années, grâce à une forte demande en puissance de calcul et en semi-conducteurs de pointe, alors qu'il surfe sur un essor inébranlable de ... Lire la suite
L'entreprise taïwanaise Foxconn a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec Intel en vue de développer et de déployer conjointement une infrastructure d'IA de nouvelle génération ainsi que des plateformes informatiques intelligentes. Foxconn, le plus grand ... Lire la suite
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