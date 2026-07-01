Des images montrent des pompiers s'affairant autour d'un immeuble à Anvers, en Belgique, dans lequel plusieurs personnes sont décédées suite à un incendie. L'incendie s'est déclaré dans cet immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages et se situant sur la rive gauche de l'Escaut, selon la police de la grande cité portuaire belge. IMAGES
Belgique: plusieurs morts dans l'incendie d'un immeuble à Anvers
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